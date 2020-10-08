Yeni 19 Mayıs Devlet Hastanesi gün sayıyor

19 Mayıs ilçesinde yapımı devam eden yeni 19 Mayıs Devlet Hastanesi çalışmalarını, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç ve beraberindekiler inceledi.

“Gün sayıyor”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İl Sağlık Müdürümüz Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç ile birlikte ilçemizde yapımı devam eden yeni Devlet Hastanemizdeki çalışmaları inceledik. İnşallah yılbaşına kadar hastanemiz faaliyete geçmiş olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun.19 Mayıs yeni devlet hastanesi için gün sayıyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, “19 Mayıs Devlet Hastanesi toplamda 40 yatak kapasiteli olacak. Modern mimari yapıya sahip olan hastane güçlü alt yapı ve teknolojik imkânlarla donatılıyor. Yaklaşık 6 bin metre kare alan üzerine inşa edilen hastanemizde diyaliz ünitesinden, ağız ve diş sağlığına yönelik hizmet verecek ünitelere kadar her detay var. Ameliyathane ve yoğun bakımında yer aldığı hastanede sosyal donatı alanları ile birlikte geniş otopark alanı da inşa edilecek. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.