Yeni açtıkları iş yerinde silahlı saldırıya uğradılar

Samsun'da iki arkadaş, ortak olarak açtıkları iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki bir oto yıkama iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (24) ile arkadaşı F.K. (27) birlikle ortak olarak oto yıkama iş yeri açtı. İş yerinin açılışının ilk günü pompalı tüfekle saldırıya uğrayan M.G. sırtından, F.K. ise bacağından yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı F.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.