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Yeni Başkan Muammer Akyüz oldu

Samsun 19 Mayıs ilçesinde, S.

S. 13 Nolu 19 Mayıs Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yeni Başkanı Muammer Akyüz oldu.


S.S. 13 Nolu 19 Mayıs Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eski Başkan İlfet Göre'nin seçime katılmama kararı aldığı kongrede 2 aday yarıştı. 2 oyun geçersiz sayıldığı kongrede 80 üye oy kullandı. Adaylardan Muammer Akyüz 46 oy alarak başkan seçilirken, diğer aday Fuat Acar ise 32 oyda kaldı.


Yeni Başkanı Muammer Akyüz yaptığı açıklamada, “Ekip arkadaşlarımız ile birlikte canla başla çalışmaya hazırız. 37 yıldır bize ağabeylik ve başkanlık yapan değerli başkanım İlfet Gören'e ve değerli üyelerimize bizi bu göreve layık gördükleri için cani gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


S.S. 13 Nolu 19 Mayıs Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Başkan Muammer Akyüz, Başkan Yardımcısı Murat Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Çevik, Murat Ökcün ve Burhan Yazıcı.

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