'Yeni nesil akıllı insülin pompaları hasta konforunu artırıyor'

Prof. Dr. Hulusi Atmaca, “Ülkemizde kullanıma sunulan yeni nesil insülin pompaları sayesinde hastaların yaşam konforunda iyileşme, hipoglisemi sıklığında azalma ve kan şekerinde anlamlı düzelmeler sağlanmıştır” dedi.

Diyabet teknolojisindeki en ilgi çekici gelişmelerin insülin pompası ve şeker ölçümü yapan sensörlerle ilgili olmaya devam ettiğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Hulusi Atmaca, “Uzun yıllardır kullanılan insülin pompaları, büyük oranda kullanıcıların yönetim ve kontrolündeydi. Sık parmak ucu kan şekeri kontrolüne dayanan yöntemlerle uygulanmaktaydı. Bu da kullanıcı ihmalleri ve hatalarının yol açtığı sık hipoglisemi ve hiperglisemi gibi başarısızlıklara yol açıyordu. Parmak ucu kan şekeri ölçüm sıklığında belirgin azalmaya neden olan sürekli cilt altı şeker ölçümü yapan glukoz sensörleri ve kan şekerini kontrolde tutan otomatik insülin hızını ayarlayan insülin pompaları geliştirildi. Glukoz sensörü ölçümlerini insülin pompasına ileten ve bu verilere göre otomatik olarak insülin zerki yapan insülin pompasıdır” diye konuştu.

Sistem yapay zekâ ile entegre ediliyor

Yeni nesil insülin pompası olarak adlandırılabilecek bu sistemde, insülin pompası ve kullanıcının özelliklerinin sisteme “yapay zeka” ile entegre edildiğini altını çizen Prof. Dr. Hulusi Atmaca, “Pompayı kullanan hastaların müdahalesi, tüketecekleri karbonhidrat miktarını sisteme kaydetmekten ibarettir. Bu şekilde cihaz, glukoz sensörü ölçümleri ve kullanıcının karbonhidrat tüketim miktarlarına göre otomatik olarak kan şekerini, insülin hızını geçici olarak durdurarak, azaltarak veya artırarak ayarlamaktadır. Tip1 diyabeti olan hastalarda ve kan şekeri kontrolü zor olan tip 2 diyabetik hastalarda, ülkemizde de kullanıma sunulan ‘Minimed 780G' ile ilgili elde edilen tecrübelere göre hastaların yaşam konforunda iyileşme, hipoglisemi sıklığında azalma ve kan şekerinde anlamlı düzelmeler sağlanmıştır” şeklinde konuştu.