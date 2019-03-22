Yeni nesil mezunlar tecrübelerini paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kimya Mühendisliği Proses Topluluğu ve Atakum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Mezunlar Söyleşisi” Mühendislik Fakültesi Pembe Salon'da yeni nesil mezunlarla öğrencileri buluşturdu.

Gerçekleşen söyleşinin katılımcıları arasında; Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feza Geyikçi, bölüm akademisyenleri Doç. Dr. Yıldıray Topçu, Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice Gürkan ve öğrenciler yer aldı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında, AR-GE Mühendisi Gizem Yorulmaz, bir ilaç firması tıbbi tanıtım temsilcisi Egemen Artun, Proje Mühendisi Murat Çömezoğlu, bir ilaç firması kalite kontrol sorumlusu Esra Karakaya iş hayatındaki bilgi ve tecrübelerini aktardı.

“Bu tür faaliyetlerin devamı gelmeli”

Açılış konuşmasını yapan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feza Geyikçi, mezun-öğrenci buluşmalarının hem öğrenciler hem de mezunlar için ufuk açıcı ve aydınlatıcı olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ben şimdi ne yapacağım?

Buluşmada OMÜ'nün yeni jenerasyon mezunları; mezuniyet sonrası ile iş arama dönemini kapsayan süreçte, kendilerinin de ‘ben şimdi ne yapacağım, hangi alana yönelmeliyim, KPSS mi özel sektör mü, yüksek lisans yapmalı mıyım?' gibi sorularla telaşa kapıldıklarına ancak belli bir aşamadan sonra yönlerini çizdiklerine dikkat çekerken yaşadıkları bu sürecin geçici bir dönem olduğunu belirttiler.

“Sen yapamazsın diyenleriniz olacaktır”

İlk iş günlerini ve çalıştıkları sektörle ilgili bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan mezunlar kendilerine kulak veren öğrencilere “Hayatınızda her zaman ‘sen yapamazsın' diyenleriniz olacaktır, ama siz yılmayın ve umudunuzu daima diri tutun. Her şeye rağmen elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın” tavsiyesinde bulundular.

Düzenlenen etkinliğe katılımlarından duydukları mutluluğu ifade eden bir ilaç firması kalite kontrol sorumlusu Esra Karakaya, “Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarım sizin yolunuzda bir ışık olabilmişizdir” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Feza Geyikçi tarafından davetli mezunlara katılım sertifikası verilirken, iş hayatındaki kariyerleri ile göz dolduran OMÜ'nün yeni nesil mezunları yıllar sonra tekrar üniversiteye geldiklerinde, alanlarında çok daha yetkin kişiler olma sözünü verdiler.