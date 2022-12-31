Yeni yıl öncesi oto pazarında hareketlilik

Samsun'da 2022 yılının son gününde araç almak veya satmak isteyen vatandaşlar Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde yoğunluk oluşturdu. İkinci el araçları yeni yıl öncesi daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar umduğunu bulamazken, galericiler ise yeni yılda fiyatların daha da artacağının sinyalini verdi.

Yeni yıla sayılı saatler kala Samsun'daki 2. El Otomotivciler Sitesi'nde hareketlilik yaşandı. Yeni yılda zam düşüncesinden dolayı araba fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar, yılbaşından önce bütçesine uygun aracı alabilmek için harekete geçti. Kimi vatandaşlar 100 bin TL'nin altında araba olmadığını ifade ederken kimileri ise araba fiyatlarının her geçen gün artmasından dolayı kendi bütçelerine uygun araç bulamadıklarını söyledi.

Vatandaş Ömer Akış, "Araç fiyatları yukarı doğru fırlamış durumda. Bütçemizi hesapladık ve çok açık veriyoruz. Bu paralarda nasıl alacağız bilmiyoruz. 120 bin TL bandındaki bir araca bakıyorum ama bütçemi aşıyor. Ben 100 bin TL'ye bulmayı umuyordum ama 130-140 bin TL aşağısında bir fiyat mevcut değil" dedi.

Vatandaş Onur Ergün, "İnternetten değil de 2. el araç pazarına bakalım dedik ama herkes araçların üstüne fiyatları koymuş. Başka araçları gören bu 5 bin liraysa benimki 10 bin lira diyor ve piyasa şişiyor. Yüzde 20 zam söylentisi insanları delirtmiş. Araç alınacak durum yok şu an pazarda. 2 gün önce sattım ben arabamı. Yılbaşından önce alalım dedim zamdan etkilenmeyelim diye. Ancak yeni yıla girmeden insanlar zamları yapmış. 1 Ocak'tan sonra ne olur düşünemiyorum artık" diye konuştu.

Vatandaş Emin Yıldız, "Piyasa karışık, her gün durumlar değişiyor. 185 bin liraya araç sattım. Parayı biraz harcadım. 100 bin liralık bir araba arıyorum ve şu anda hiç bulamadım. Çok eski model araçlar var ama onların da temiz olanı bulunmuyor bu fiyata. Kötüleri alsan sanayiden çıkamazsın. Yılın son günü olduğu için bizde piyasayı kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

"300 bin liraya aldığım arabayı 320 bin liraya sattım. Yine aynı arabayı 370 bin liraya geri aldım"

Galerici Ümit Tekin, "Ben galericiyim ve bugün ikinci el araç pazarına gelip son durumlara bakıyoruz. Gerçekten her şeyin fiyatı çok yüksek. Biz aracı alıp üstüne 10-15 bin lira koyuyoruz ve vatandaşlar da onu yüksek buluyor. 2023 yılında piyasa yine yüksek olacak gibime geliyor. 60-70 bin liraya aldığım tarım araçları şu anda 90-100 bin liradan satılıyor. Sadece araba pazarı değil yedek parçalar, sanayi, genel bakim, elektronik aksamlar, bunların hepsi gerçekten çok pahalı oldu. Ne alırsam üstüne 10 bin TL koymak zorundayım. 300 bin liraya aldığım arabayı 320 bin liraya sattım. Yine aynı arabayı 370 bin liraya geri aldım. Onu da 385 bin liraya sattım. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Fiyatların yükselmesi bekleniyor"

Galerici Abdullah Güven ise "Yılın başında bir durgunluk olmuştu. ÖTV düşürme dedikodularından dolayı bir müddet iyi çalışamadık. Şu an yıl sonunda piyasa oldukça hareketli durumda. En çok 300 ile 600 bin lira arasındaki araçlarımız satıldı. Küçük araçlar daha hızlı satılıyor. Duyduğumuz kadarıyla yüzde 20 zam geliyor. Üretici firmalarda tedarik sorunu olduğu söyleniyor. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor. Asgari ücrete zam geldi. Bu da sektöre ister istemez yansıyor. Çünkü herkes işçi çalıştırıyor. Piyasa şu anda çok hareketli ve fiyatların yükselmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.