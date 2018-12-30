Yeni yılın ilk toplantısı yeni binada

Yılı geride bırakarak yeni bir yıla hazırlandıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "2017 Mart ayında ilk kazmayı vurduğumuz, aynı yıl Haziran ayında görkemli bir şekilde resmi temel atma merasimini yaptığımız Belediye Yeni Hizmet Binamızın inşaatını tamamladık. Yeni yılda belediye yeni hizmet binasında ilk meclis toplantısını ilk mesai günü olan 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. Selçuklu mimarisini kullanarak içerisinde birçok hizmet alanının bulunduğu cami, meydan, çocuk kreşi, spor alanları, toplantı salonu, kafeterya, otopark ve dinlenme alanlarıyla hizmet binasından öte tam teşekküllü bir külliye inşa ettik. Yeni hizmet binamızın yanında Ulugazi TOKİ konutlarında oturan vatandaşlarımızın da ihtiyacı olan 2 bin 600 metrekarelik alanda 600 cemaat kapasiteli cami yaptık. Mimarisiyle çok beğenilen kampüs hüviyetindeki hizmet binamızda son sistem teknolojiyi kullandık. Akıllı belediyecilik uygulamasıyla teknolojiyi halkımızın hizmetine daha fazla sunarak örnek hizmetlere imza atacağız" dedi.

2018 yılını artık geride bırakarak yeni umutlarla, yeni heyecanlarla birlikte yeni bir yıla gireceklerini ifade eden Başkan Tok, "Yeni yılda tempomuzu, azmimizi, heyecanımızı daha da artırarak başarılarla hayata geçirdiğimiz hizmet ve dev projelerle geçen 57 aylık hizmet serüvenimizi sürdüreceğiz. 2019 yılının umut ve hedeflerimizin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle yeni yılın ülkemizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Herkese mutlu ve hayırlı seneler dilerim" ifadelerini kullandı.