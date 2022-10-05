Yeniden ÇTB Başkanı seçilen Yılmaz tebrikleri kabul etti

Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Aycan, Diş Hekimi Neslihan Kaya Aydoğdu, Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mali Müşavir Mehmet Köse ile iş insanı İbrahim Gülçiçek, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a ayrı ayrı tebrik ziyaretinde bulundu. Çarşamba'ya dair gündem konularının da görüşüldüğü ziyarete ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren iştirak etti.

Başkan Yılmaz, Sadettin Sarıoğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek tebriklerini kabul etti. Mehmet Köse ile iş adamı İbrahim Gülçiçek de borsa organ seçimleri sonrası güven tazeleyen Başkan Yılmaz'ı tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.

Çarşamba'nın ekonomisi ve gelişmeye devam eden ticari hayatının da konu alındığı tebrik ziyaretinde, ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça ve Meclis Üyesi Mehmet Arslan hazır bulundu. Başkan Yılmaz Köse ve Gülçiçek'in tebriklerini kabul ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.