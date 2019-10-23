Milli Mücadele'nin 100. yılına özel yazılarak sahneye konulan 'Yeniden Doğuş' operası yeniden sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkmalarının 100. yılına özel yazılarak, sahneye konulan "Yeniden Doğuş" operası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel iki kez, 26 Ekim Cumartesi ve 28 Ekim Pazartesi akşamları saat 20.00'da sahnelenecek. Sanatseverlerin tarafından yoğun ilgi gösterdiği “Yeniden Doğuş” operasının biletleri, satışa çıktıktan günler sonra tükendi.

1912-1922 yılları ve Milli Mücadele dönemi anlatılıyor

1912 -1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılan halkın acı veren hikayesiyle açılan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı'nı, işgal yıllarındaki İstanbul'u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruz'u, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kazanılması sürecini aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatıyor.

'Yeniden Doğuş' operası Aydın Gün Salonunda sahnelenecek.