Yenidoğan bebeklerde her kusma masum değil

Dr. Asudan Tuğçe Çil, “Bebeklerde kusmanın cerrahi sebepleri oldukça nadirdir. Eğer bebekte inatçı bir kusma varsa ve kusma safra içermiyorsa, mide çıkışında problem akla getirilmelidir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Dr. Asudan Tuğçe Çil, doğumunu takiben iyi beslenemeyen ve kusması devam eden Ali İnanç bebeğe prepilorik antrol diyafram teşhisi koyarak ameliyatını gerçekleştirdi.

“Ameliyattan 3 gün sonra beslemeye başladık”

Vakayla ilgili açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Çil, annesinin de bebekken mide çıkışında problem sebebiyle opere olduğunu öğrendikleri hastanın doğduktan sonra eve çıktığında beslenmeyi tolere edemediğini söyledi. Bebeğin mama miktarının hiç artırılamadığını kaydeden Çil, “Beslenememe ve kusma sebebiyle başvurduğu merkezde araştırılmak üzere müşahede ediliyordu. İlaçlı film ile mide çıkışında problemi olduğunu belirledik. Kurumumuza devir alarak operasyonunu planladık. 20 günlükken opere ettik, mide çıkışındaki problemi giderdik. Ameliyattan 3 gün sonra beslemeye başladık. 1 hafta içinde taburcu oldu” dedi.

“Kusmanın cerrahi sebepleri oldukça nadirdir”

Kusması devam eden bebeklerde kusmanın cerrahi sebeplerinin oldukça nadir olduğuna değinen Çil, “Kusmanın cerrahi sebepleri oldukça nadirdir. Eğer bebekte inatçı bir kusma varsa ve kusma safra içermiyorsa, mide çıkışında problem akla getirilmelidir. Cerrahi sebeplerden en sık rastlanılanı mide çıkışındaki pilor kasının kalınlaşmasıdır (infantil hipertrofik pilor stenozu). Pilorun kalınlaşması besinlerin mideden ince bağırsağa geçmesine engel olur. Bebek emdiklerini sürekli kustuğundan kilo alamaz. Genel durumu gittikçe düşkünleşir. Tipik olarak 3-6 haftalarda belirginleşen beslenmeyi izleyen, fışkırır şekilde ve safrasız kusma ile kendini gösterir. Bir diğer cerrahi sebep prepilorik antrol diyafram/ web olarak adlandırılan bir hastalıktır. Ortalama 100 bin de bir görülür. Burada midenin çıkış bölgesinde zar gibi bir yapı besinlerin bağırsağa geçişi engellemektedir. Hastamızın tanısı buydu” diye konuştu.