Samsun'un Bafra ilçesinde yerinden çıkan soba borusu az kalsın evi yakıyordu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Keklik Sokak'ta 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanan sobanın baca girişindeki borunun yerinden çıkması sonucu evin içini duman sardı. Evde tek başına olan yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi.

Kapıyı açamayan itfaiye ekipleri eve merdiven uzatarak balkondan girdi. İçeri giren itfaiye ekipleri dumanların, yerinden çıkan soba borusundan kaynaklandığını belirledi. Çıkan boruyu yerine takan itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen yaşlı kadını sağlık ekipleriyle birlikte evden çıkartarak kontrol amaçlı Bafra Devlet Hastanesine götürdü.