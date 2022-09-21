Yeşil vatana 10 milyon fidan

Bafra, Vezirköprü, Amasya, Çorum, Tokat ve Niksar Orman Fidanlık şefliklerinde yılda 10 milyonu aşkın fidan üreten Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü; adeta insanların doğa ile iç içe yaşamasına öncülük ediyor. Üretilen fidanlar hayatın birçok farklı noktasında değerlendirilerek toprakla buluşuyor. 130'un üzerinde karaçam, sarıçam, kızılçam, sedir, servi gibi türlerde fidanlar üreten müdürlük, orman yangını yaşanan yerlere de fidan göndererek buraların yeniden yeşermesine katkıda bulunuyor.

"Müdürlüğümüzde 130'un üzerinde değişik türde fidan üretmekteyiz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, "Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğümüz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü dahil 4 ildeki 6 şeflik ve 9 fidanlığıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerinde 9 adet fidanlığımız bulunmaktadır. Bu şekilde fidanlık, müdürlüğümüzün değişik coğrafyalara dağılması değişik yetişme ortamlarında fidan üretmemizi sağlıyor. Bu sayede Müdürlüğümüzde 130'un üzerinde değişik türde fidan üretmekteyiz. Fidanlık Müdürlüğümüzde hem tohumdan hem de çelikten fidan üretimi gerçekleştirmekteyiz. Orman Genel Müdürlüğünün bize vermiş olduğu yıllık programlar dahilinde bu yılki programımız 6,5 milyon fidan üretimi. 3,5 milyon da mevcut fidan bakımımız var yani toplamda bu yıl 10 milyon fidan üretimi programımız bulunmaktadır. Biz bu fidanlarımızı genel kurulumuzun yapmış olduğu tahsisler doğrultusunda ağaçlandırma sahalarımıza, Orman Genel Müdürlüğünün muhtelif yerlerindeki ağaçlandırma sahalarına gönderiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma çalışmalarında, bahçe düzenleme çalışmalarında kullanılıyor. Belirli günlerde de vatandaşlarımıza bedelsiz fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Fidanlık Müdürlüğümüzde sosyal programlar da yürütmekteyiz. Okullarımızı fidanlık müdürlüğümüze davet ediyoruz. Her yıl çok sayıda okulumuz, özellikle anaokulu, ortaokul ve liselerden öğrenciler Müdürlüğümüze gelmektedir. Bizler onlara buraya geldiklerinde fidanlığımızla ilgili bilgiler veriyoruz. Fidan dikmeyi öğretiyoruz. Onlarla güzel bir etkinlik yapıp buradan çocuklarımızı fidan sevgisiyle, ağaç sevgisiyle, kendi diktikleri fidanlarıyla buradan uğurluyoruz" dedi.

Yanan yerleri yeniden yeşillendiriyor

"Fidanları yangın olan yerlerin yeniden yeşillenmesine katkıda bulunmak için gönderiyoruz" diyen Ulukan, "Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde orman ağacı türlerinden karaçam, sarıçam, kızılçam, sedir, servi türlerinin tamamı üretilmektedir. Karaçam ve sarıçamı ağaçlandırma sahalarımıza; kızılçamları hem ağaçlandırma sahalarında hem de yangın olan yerlerin yeniden yeşillenmesine katkıda bulunmak için gönderiyoruz. Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde üretilen fidanlar, bölge müdürlüğümüz dışındaki illerimize de gitmektedir. Doğudan Elazığ, Diyarbakır, Urfa, batıda Bursa, Yalova illerine, Trakya Bölgesi'ne de buradan fidan gönderiyoruz. Özel sektöre de buradan fidan gönderiyoruz. Özellikle Balıkesir, Bursa, Yalova'daki özel sektörde buradan gelip üretmiş olduğumuz fidanları alıp ekonomiye, ülkemizin yeşillenmesine katkıda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.