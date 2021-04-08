Yeşilay uzmanları öğrencilere bağımlılık ve mücadele yöntemlerini anlattı

Pandemiden dolayı online-(çevrim içi) devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerde farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya çalışan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü de ‘Sosyal Hizmet' uygulama dersi kapsamında Yeşilay uzmanlarını, öğrencilerle buluşturdu.

Bu kapsamda ‘Sosyal Hizmet' uygulama dersi sorumlusu Prof. Dr. Gülsüm Çamur ve Arş. Gör. Fatma Canım'ın davetiyle online derse; Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) bağımlılık alanında çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Kasım Yazıcı ve Klinik Psikolog Berna Baltacı konuk oldu.

Derste uzmanlar; bağımlılığın ne olduğu, tedavi ve takip süreçleri, bu alanda sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları, bağımlılık alanında yer alan kurum ve kuruluşlar ile multidisipliner (çok alanlı/branşlı) ekip çalışması hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Bunların yanı sıra, alanda müdahalede bulundukları vaka örnekleri ve vaka çözümlemelerinden bahseden uzmanlar Kasım Yazıcı ve Berna Baltacı, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.