Yeşilçam filmleri müzikleriyle SAMDOB'da

23 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek konserde ünlü besteci Cahit Berkay solist sanatçı olarak yer alacak.

Yeşilçam Film müzikleri denince akla gelen ilk kişilerden olan ünlü besteci, söz yazarı ve şarkıcı Cahit Berkay “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Sahnesinde nostalji rüzgarı estirmeye geliyor. İki bölümden oluşan konserde Melih Kibar, Cahit Berkay, Yalçın Tura, Saturi Ethem Efendi, Kemani Sebuh Simonyan ve Moğollar grubunun eserleri sanatçılar tarafından yorumlanacak.

Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre içerisinde tükenen “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri”, 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı saat 21.00'de gerçekleştirilecek.