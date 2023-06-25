Yeşilırmak Şenlikleri'ne görkemli başlangıç

Çarşamba Belediyesi “Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri” başarılı müzisyen Elif Buse Doğan'ın görkemli konseri ile başladı.

Çarşamba Belediyesi'nin 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri, Elif Buse Doğan'ın konseri ile başladı. Çarşambalı vatandaşlarla buluşan sevilen sanatçı Elif Buse Doğan'ın performansı, alanı dolduran binlerce vatandaşın beğenisini topladı. Çarşamba ve ilçe halkını çok sevdiğini ifade eden Doğan, ‘Samsak Döveci', ‘Yare Gidin Turnalar', ‘Ziller İpler' gibi birbirinden değerli eserleri seslendirerek ilçe halkına unutulmaz bir konser yaşattı.

Konsere katılan Çarşambalılara ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Elif Buse Doğan'a teşekkürlerini sunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yazın gelmesiyle birlikte eğleneceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çarşamba sizlerle güzel. Hepinizi yürekten seviyorum. Çarşamba sizlerle daha güzel olsun diye durmadan çalışıyoruz. Gençlerimizin Çarşambası altyapısıyla, üstyapısıyla onlara yakışır bir şekilde olsun istiyoruz. Geleceğin Çarşambası'nda işsizlik olmasın istiyoruz. Geleceğin Çarşambası'nda çocuklarımız yüzme havuzunda yüzme öğrensin istiyoruz. Fabrikalar olsun, aş olsun, iş olsun istiyoruz. Çalışıyoruz ve yapıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda en az 15 tane fabrikamız bitmiş olacak. Üzerine koya koya devam edeceğiz” dedi. Konuşmasının ardından Başkan Halit Doğan, Elif Buse Doğan'a Çarşamba'nın simgesi olan minyatür ayakkabı ve kasket ile Çarşambaspor forması takdim etti.

Elif Buse Doğan konseri ile başlayan Yeşilırmak Festivali, bu akşam Eypio konseri ile devam edecek. Yeşilırmak Şenliği, 2 Temmuz tarihinde Rahvan At Yarışları ile son bulacak.