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Yeşilırmak'a düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak’a düşen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak'a düşen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.



Olay, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarına balık tutmaya giden esnaf Hüseyin Koca'dan (35) bir süre sonra haber alamayan eşi Emine Koca ve oğlu 8 yaşındaki Ozan Koca, ırmak kenarına gittiklerinde Hüseyin Koca'ya ait bisiklet ve oltayı gördü. Irmak kenarındaki set üzerinden Yeşilırmak'a düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki Hüseyin Koca'nın bulunması için Emine Koca, emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ve AFAD ekipleri, şahsı aramaya başladı. Kısa süren arama sonucunda Koca'nın cansız bedeni sudan çıkartılarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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