Yeşilırmak'tan koltuk çıktı

Samsun'da Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından Yeşilırmak Nehri'nde köprü ayağında yapılan temizlik çalışmasında buradan koltuk çıkması şaşkınlığa yol açtı.

Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri 17 günlük tam kapanma sürecinde Yeşilırmak Nehri üzerindeki köprü ayaklarında temizlik çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde köprü etrafındaki kötü görüntüleri kaldırmak amaçlanırken nehirden çıkarılanlar ise görenleri ‘pes' dedirtti.

Irmaktan koltuk çıktı

Temizlik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tarihi Köprü ayağında görülerek ve ip ile bağlanılarak yukarıya doğru çekilen koltuk, ekiplerin müdahalesi ile ırmaktan çıkarıldı. Yeşilırmak'tan çıkarılan koltuk ekipler tarafından şaşkınlık ile karşılanırken yapılan bu duyarsızlık karşısında da tepkilerini gizleyemediler.