Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen “Yeşiltepe İncir Şöleni” renkli anlara sahne oldu.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen şölende yöre halkının açtığı stantlarda üretici ve tüketici aracısız buluşma imkânı buldu. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve eşi Lütfiye Demirtaş'ın katıldığı şölene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

“Geleneksel hale getireceğiz”

İlkadım Belediyesi Halk Dansları Ekibi'nin gösterileriyle renklenen şölende açılış konuşmasını Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Osman Engin yaptı. Engin, “Öncelikle şölenimize katılım sağlayan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Biz köyümüzde her şeyi üretiyoruz ama incir lezzeti ve tadıyla markalaşacak. Bu ilkini yapmış olduğumuz şölenimizi geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“1500 adet incir fidanı toprakla buluştu”

İncirin özellikle Samsun kültüründe önemli yer tutan bir meyve olduğunu hatırlatan İlkadım Tarım Orman İlçe Müdürü Fevzi Çalışıcı, “Her evin bahçesinde ya da kapalı meyve bahçesi şeklinde yapılan alanlarda görülen incir, Yeşiltepe Mahallemizde yoğun olarak yetişmektedir. Canik, İlkadım ve Tekkeköy'de tarımı yapılan bir üründür. Eylül ayı itibarıyla hasadı başlayan, benim de sevdiğim bir meyve olma hasebiyle burada olmaktan mutluluk duydum. Şehrimizde 150 dekar kapama bahçe 1639 ton üretimi mevcuttur. İlkadım ilçemizde 105 ton üretimi olan satış noktasında sıkıntısı olmayan bir üründür. 2020-2021 yıllarında 980 adet incir fidanını çiftçilerimize ulaştırdık. Bu sene 1500 adet incir fidanı Samsun genelinde tüm ilçelerimize dağıtıldı” diye konuştu.

“Buradaki çalışmalarımız bismillah dedik başladık”

Kara incirin bu bölgeye has bir ürün olduğunu kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İncir her yerde var ama bu kara incir Karadeniz'de yetişiyor. Bizim incirimizin bir eksiği var, o da pazarlarda tezgahlarda fazla kalma özelliği yok. Bu konuda bilimsel bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da daha fazla ticari anlamda gelir olarak ülkemize geri döneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmasında yöre halkına seslenen Demirtaş, “Değerli hemşehrilerim ve Yeşiltepe sakinleri, 3,5 senedir bir mücadelenin içerisindeyiz. 1,5 yılımız kaldı ama zorlu bir süreci geride bıraktık. Bura için çalışmalarımıza Bismillah dedik, başlıyoruz. Sizin istediğiniz şekilde buralarda hizmet yapacağız. Projelerimizde Ataocağı yapımına başlandı, Hasta ve Refakatçi Evi, kimsesizler için Şefkat Evi temellerini atıyoruz. Belediyemizin kaynaklarını topladıkça hizmete dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından incirler görücüye çıktı. Jürinin zorlandığı ‘en iyi incir yetiştiricisi' ve ‘incirli lezzetler' yarışmalarında değerlendirme sonucunda dereceye girenler ödüllendirildi. Şölen çeşitli etkinlikler ve çekilen halaylarla son buldu.