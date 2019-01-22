Yeşilyurt Limanı iş ortakları ile bir araya geldi

Türkiye'nin en önemli liman tesislerinden biri olan Yeşilyurt Limanı, geleneksel kahvaltı organizasyonunda iş ortakları ile bir araya geldi.

Yeşilyurt Liman İşletmelerinin geleneksel olarak düzenlediği iş kahvaltısı bu yıl da Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi David People Coffee&Foodda gerçekleştirildi. Kahvaltıda, sektör temsilcileri hem birbirleriyle görüş alışverişi yapma hem de sektörün sorunlarını enine boyuna konuşma fırsatı buldu. İthalat ve ihracat firmaları, gemi acente temsilcileri, gümrük komisyoncuları ve sektörün tüm bileşenlerinin buluştuğu organizasyonda 2018 yılının değerlendirilmesi yapılarak 2019 yılı hakkında öngörüler paylaşıldı. Çok samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda sektör temsilcileri birbirleriyle sohbet imkanı bulurken, aynı zamanda görüşlerini aktarma, sektörün geliştirilmesi ve geleceğe taşınması konularını da değerlendirme fırsatı elde ettiler.

Sektörün durumunu değerlendiren Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilyurt, liman işletmeciliğinin ve sektörün tüm bileşenlerinin gelecekte hangi alana yoğunlaşması gerektiği ve iş insanlarının yapması gerekenler konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Yeşilyurt, “Lojistik sektörünün bugünlere gelmesinde siz değerli paydaşlarımızın katkısı çok büyük. Sektörün geleceği ile ilgili uzak öngörüler yerine yakın gelecekte atmamız gereken doğru adımlar yol gösterici ve değeri ölçülemeyecek hedef belirleyici olacaktır. Bu bağlamda birlik ve beraberliği güçlendirmek adına büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel kardeşlik ortamında bulunmaktan dolayı hissettikleri mutlulukları ve bu tarz etkinliklerin sayısının arttırılarak devamını temenni ediyorum” dedi.