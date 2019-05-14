Yeşilyurt'tan çalışanlarına iftar

Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerinden olan Yeşilyurt Grup, çalışanlarını iftarda ağırladı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yeşilyurt, Ramazan ayının faziletlerinden bahsederek, "Bu mübarek Ramazan ayı, her Müslümanın kendi iç alemiyle yüzleşmesini, kendisini yenileştirmesini, manevi dünyasını tazelemesini ve her yıl insanlığı daha güzele taşımak üzere bir kez daha sabrı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, geçici olan dünya nimetlerinin değil ebedi ve kalıcı olan ibadetlerimizin olduğunun farkına varmamızı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve o nimetlere sahip olamayanlara yardım etmemizi hatırlatıyor" dedi. İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.

İftar yemeğine ayrıca, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Yeşilyurt, Murat Yeşilyurt, Sedat Yeşilyurt ve Mesut Yeşilyurt katıldı.

Yeşilyurt Demir Çelik her yıl, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açıklanan, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde ilk 100 şirket arasında yer alıyor.