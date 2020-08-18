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Yetersiz sıvı alımı taş hastalığına yol açıyor

Üroloji Uzmanı Opr.

Dr. Gürkan Özkan, yetersiz sıvı alımının taş hastalığına yol açtığını belirterek, su veya süt gibi nötr pH'lı içeceklerin tercih edilmesi ve her gün 2,5 ile 3 litre arası sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.


Böbrek ve üreter taşlarının çok yaygın bir hastalık olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Gürkan Özkan, "Taş, idrar yollarındaki idrardan gelen kristallerin geliştirdiği sert bir kütledir. Böbrekte ya da böbrekten mesaneye doğru yönelen tüpte bulunabilir. Böbrek ve üreter taşları, genellikle herhangi bir rahatsızlık vermeden dökülür fakat bu hastalık, bilinen en ağrı verici deneyimlerden biri haline de gelebilir” dedi.



Taş hastalığının belirtileri


Taş hastalığının belirtileri hakkında bilgi veren Özkan, “Taş hastalığında ağrı, genellikle boşluk olarak adlandırılan, kaburgaların altından başlayıp sırttan öne, kasıklara doğru vuran şiddetli ağrı şeklindedir. Genellikle hastayı kıvrandıracak kadar şiddetlidir. Çoğunlukla bulantı, bazen de kusma görülmektedir. Bazı hastalarda idrardan kan da gelebilir. İdrar yaparken yanma, sızlama, sık idrara çıkma, gece idrara gitmek için uyanma, acil idrara çıkma, tuvalete gidince az idrar yapma ya da hiç idrar yapamama gibi idrar yolu şikayetleri olabilmektedir” diye konuştu.



Hastalıktan korunmak için


Taş hastalığından korunmak için günde en az 3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Özkan, “Su veya süt gibi nötr pH'lı içecekleri tercih edilmeli. Dengeli ve çeşitlendirilmiş bir diyet uygulanmalıdır. Haftada 2 veya 3 kez egzersiz yapmaya çalışınız ve stresten kaçınınız” şeklinde konuştu.



Mutlaka uzman bir doktora başvurun


Dr. Gürkan Özkan açıklamasını şöyle tamamladı:


“Başka bir taş oluşumu riskiniz düşük olsa dahi doktorunuz size birtakım yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızı tavsiye edecektir. Bu önlemler, başka bir taş oluşturma riskinizi azaltır ve genel olarak sağlığınızı iyileştirir. Taş hastalığı tekrar edebilen bir hastalıktır. Bir defa taş oluştu ise 5 yıl içinde yüzde 50 ihtimalle yine oluşacaktır. Bu yüzden idrarla ilgili en ufak bir şikayetiniz olduğunda, hemen bir üroloji uzmanına başvurmanız gerekir."

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