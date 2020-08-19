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Yetersiz yağış fındığı yaktı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde yeterli miktarda yağmur yağmaması nedeniyle fındıkta yanma meydana geldi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yeterli miktarda yağmur yağmaması nedeniyle fındıkta yanma meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesinde bulunan fındık bahçelerinde ağustos ayında yaşanan kuraklığa bağlı olarak yanmalar oluştu. Hasar daha çok ilçenin güneyinde bulunan mahallelerde ve arazilerin güneye bakan yamaçlarındaki bahçelerde yaşandı. Fındık toplamak için bahçelerine giden çiftçiler ağaçlarda kuruyarak kararan fındık çotanakları ile karşılaştı. Ayvacıklı çiftçiler yeterli yağışın olmaması nedeni ile fındıkların en az üçte birinin dalında kuruduğunu ve sağlam kalan fındıkların da randımanın ciddi oranda düştüğünü belirtti. Arazilerin engebeli ve fındık bahçelerinin dağınık olması nedeni ile fındıkları sulayamadıklarını belirten çiftçiler bekledikleri miktarda ürün alamayacakları için üzgün olduklarını dile getirdi.

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