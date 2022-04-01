Yetişkin Günübirlik Tedavi Ünitesi hizmete başladı

Ünite hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, “Bugüne kadar Çocuk Hastanesi içinde yer alan hizmet ünitesinde; hematoloji, onkoloji, ümminoloji, gastroloji, nefroloji, romotoloji gibi kronik hastalığı olan hastalara tedavi hizmeti vermekteydik. 8 yataklı ve fiziksel koşulları çok da uygun olmayan bu alanda, 2 hemşire ile günlük ortalama 35 hastaya tedavi uygulanıyordu. Fiziksel kapasite ve ortam zaman zaman zorlayıcı olsa da, çok fazla özen ve itina ihtiyacı olan hastalarımız için, hep birlikte özveriyle çalıştık” dedi.

Günde 45 hastaya tedavi uygulanabiliyor

Onkoloji Hastanesinde hastaların ve hastane yönetimin taleplerine göre hazırlanan yeni alana geçen hafta itibariyle taşındıklarını belirten Prof. Dr. Fatih Özkan, “Toplam 14 yatak kapasitesine çıkarılmış olan yeni ünitemizde, 3 hemşire ile günlük ortalama 45 hasta için tedavi uygular duruma geldik. Yeni alanda hastalarımız, daha geniş bir alanda tedavi olabiliyor ve tedavi esnasında pencereden gökyüzünü izleyebiliyorlar” diye konuştu.

Hastaların tedavi memnuniyeti arttı

Yeni koşullar sayesinde hastalarda pozitif hava oluşturduğuna dikkat çeken Başhekim Özkan, “Hastaların ilettikleri memnuniyet ifadeleri, ne kadar doğru bir iş yapıldığını göstermesinin yanında bizlere işimize ne kadar itina etmemiz gerektiğini de tekrar tekrar hatırlatıyor. Biz de onların hayatlarına dokunabilen özel insanlar olmanın mutluğunu yaşıyor, hastalarımızın ihtiyacı olan güler yüzü ve ilgiyi göstererek tedavilerini uyguluyoruz. Hastalarımızın tedavi kalitesini katbekat artıran bu ünitenin hazırlanmasında emeği geçen herkese, kendim, çalışma arkadaşlarım ve hastalarımız adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.