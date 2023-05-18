Yetişkin kursiyerlerin Finlandiya heyecanı

Samsun 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Sanat Eğitiminde Dijitalleşme" adlı Erasmus+ Projesi çerçevesinde kursiyerler, Finlandiya ve Romanya'ya gidecek olmanın heyecanı içerisindeler.

Sanat Eğitiminde Dijitalleşme adlı Erasmus+ Projesi çerçevesinde kursiyerler 2023 yılı Haziran ayında üç farklı hareketlilik gerçekleştirilecek. Kurum müdür yardımcısı Esra Alış ve İngilizce öğretmeni Nur Varolsun tarafından yazılan, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede kursiyerler Finlandiya'da yetişkin öğrenici grup hareketliliğine katılırken; cam işleme, resim ve el sanatları alanındaki usta öğreticiler de Romanya'da kurs faaliyetine iştirak edecekler. Uzman daveti hareketliliğinde ise Finlandiya'da 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi'ne gelecek olan sanat eğitmeni kursiyerlere 5 gün boyunca eğitim verecek. İlk defa yurt dışına çıkacak olan yetişkin el sanatları kursiyerleri Finlandiya'ya gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. İngilizce kursu da alan yetişkin kursiyerler kendi imkânlarıyla gidemeyeceklerini bunun kendileri için bir hayal olduğunu ifade ederek çok mutlu olduklarını söylediler.

İngilizce öğretmeni Nur Varolsun, "Projemizin amacı sanat alanındaki eğitimi dijital dönüşümü, pandemiden sonra bu alanda ciddi bir eksiklik olduğunu gördük ve bu açık alanı tamamlamak için yaptık. Dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlerimizle Finlandiya'ya gideceğiz ve iyi örnekleri görüp kanva eğitimi alacağız. Hazırlık amacı iki şekilde gerçekleşti. Birincisi dil hazırlığı, ikincisi de Samsun ilimiz AR-GE birimi olarak verilecek olan bir kanva eğitimi. İlk önce dil konusunda hazır bulunuşumuz ve farkındalığımızı arttırıp oradaki eğitimlerde daha verimli olması için hem kendi dilimizi hem İngilizce dilinde hazırlık çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İlk önce Finlandiya'da üç çeşit etkinliğimiz var. Finlandiya'ya yetişkin kursiyerlerimiz gidecek. Orada eş değer bir kurumda eğitim alacağız ve sanat eğitiminde iyi örnekleri göreceğiz. Daha sonra Finlandiya'dan bir uzman davetimiz var. Oradaki iyi örnekleri kurumumuzu ne şekilde yaygınlaştırabiliriz bu konuda destek alacağız. Üçüncüsü son etkinliğimiz ise Romanya'da gerçekleşecek. Burada usta öğreticilerimiz kendi dijital becerilerini geliştirerek sanat eğitimde katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Kurum müdür yardımcısı Esra Alış ise "Yıllardır kurumumuzda kurslara devam ediyoruz ama bu kursların dijitali yoktu. Şimdi proje çerçevesinde alacağımız yurt dışındaki Romanya ve Finlandiya'daki eğitimlerle kurumumuzdaki kurslara dijitali entegre etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.