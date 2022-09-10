Yetişkin ve çocuklara ilk yardım eğitimi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından ‘Dünya İlk Yardım Günü'nde vatandaşlara uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verildi.

İlk Yardım Eğitim Merkezi yetkilileri, Dünya İlk Yardım Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları stantta ‘Yaşam Boyu İlk Yarım Öğrenin' teması ile çocuklara ve yetişkinlere temel ilk yardım teknikliklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Yaptıkları uygulamalar ve ilk yardımın önemi hakkında bilgi veren İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Nafiye Akbulut, “İlk yardımın amacı; yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hastanın durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır. Çocukların sağlıklı eğitim ortamlarında yetiştirilmesi, öğrenci ve öğretmenler ile okul paydaşlarında koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren kazalar ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında farkındalık ve duyarlılık oluşturulması için her yıl eylül aynının ikinci cumartesi günü Dünya İlk Yardım Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda bizler de Cumhuriyet Meydanı'nda açtığımız stantta ‘Yaşam Boyu İlk Yarım Öğrenin' teması ile çocuklara ve yetişkinlere temel ilk yardım teknikliklerini öğretiyoruz. Burada daha çok solunum yolu tıkanmalarında hemen müdahale edilmesi gerek manevraları uygulamalı olarak gösteriyoruz. Gösterdiğimiz tekniklerin başında da Heimlich manevrası geliyor” dedi.