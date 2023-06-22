Yetkililerden kurban uyarısı: Cadde, sokak ve parkta kurban kesmek yasak

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlkadım Kurbanlık Hayvan Satış Noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Esnaf ve alıcılar ile sohbet eden Müdür İbrahim Sağlam, hem vatandaşlara hem de satıcılara uyarılarda bulundu.

“Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli”

Erkek hayvanların kurban kesilmesinin devamlılık açısından önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Sağlam, "Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı; yüksek ateş, salya ve göz akıntısı olmamalı, pis kokulu ishali ve burun akıntısı bulunmamalı, öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, şişlik ve ödemi olmamalı, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta, artan risk nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı tehlikeye girmekte olup tüm bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile belirtilen tedbirlerin alınması çok önemlidir” dedi.

“Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesilemez”

Sokak ve kamuya açık alanlarda kurban kesilmemesi uyarısında da bulunan Sağlam, “Kurbanlık hayvanlar, bakanlığımızdan şartlı onay/ onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. İlimizde 18 adet geçici kurban satış yeri ve 96 adet kurban kesim yeri ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenmiştir. Satış ve kesim yerleri il müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacaktır. Kurban cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir.

Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın il/ ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmelidir” diye konuştu. Ziyarette ayrıca İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Çalışıcı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile il ve ilçe tarım müdürlüğü ilgili personeli de Sağlam'a eşlik etti.