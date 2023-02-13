YİKOB'dan 661 milyon TL'lik yatırım

YİKOB'un 2020-2022 yılları arasında Samsun'da 21 tamamlanan yeni yatırımı, 19 tamamlanan güçlendirme işi, 19 devam eden yeni yatırımı, 43 devam eden güçlendirme işlemi, 13 ihaleye çıkan işi, 32 projesi hazırlanan işi ve 2 hayırseverler tarafından gerçekleştirilen eğitim yatırımı olmak üzere toplam 149 projesi bulunuyor. Projelere 2020 yılında 150 milyon 223 bin TL, 2021 yılında 135 milyon 743 bin TTL ve 2022 yılında 375 milyon 256 bin TL olmak üzere toplam 661 milyon 224 bin TL kaynak kullanıldı.

2020-2022 yılları arasında 16 eğitim yatırımı, 2 adet kamu yatırımı, 1 adet emniyet yatırımı ve 2 adet içişleri yatırımları olmak üzere 21 yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlar kapsamında Alaçam Hükümet Konağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Çarşamba Huzurevi, 19 Mayıs Kaymakam Evi, İlkadım Saitbey İlkokulu, Atakum MTAL ve 3 atölye, Atakum Yenimahalle Ortaokulu, Atakum Spor Lisesi, Vezirköprü Altınkaya Anaokulu, Vezirköprü İncesu İlköğretim Okulu, Tekkeköy Anaokulu, Vezirköprü Habibfakı Anaokulu, İlkadım Kılıçdede Ortaokulu, İlkadım Kalkancı Anaokulu, Terme Mukaddes Kız Özel Eğitim Merkezi, Çarşamba Kocatepe İlkokulu, Çarşamba Yeşilırmak İlkokulu, İlkadım Bilim Sanat Merkezi, Havza 25 Mayıs Ortaokulu, Tekkeköy 18 derslikli temel eğitim okulu, Bafra Halk Eğitim Merkezi restorasyonu tamamlandı.

Yatırımlardan Bafra Hükümet Konağı, İlkadım Derebahçe Anaokulu, Yakakent Hükümet Konağı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Havza Hükümet Konağı, Vezirköprü Ortaokul yapım işi, İl Jandarma Komutanlığı Kışlası vardiya yemekhanesi ve akaryakıt istasyonu yapım işi, Vezirköprü Beşpınar Jandarma Karakol Hizmet Binası, Canik Irmak Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası, Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi, Havza MTAL, Ayvacık Eynel Ortaokulu, Vezirköprü Huzurevi, Kavak Anadolu Lisesi, İlkadım İstasyon Ortaokulu, Atakum Esenevler Anaokulu, Havza Kaymakam Evi, Kavak Kaymakam Evi, Veziköprü Kaymakam Evi işlerinin yapımı devam ediyor.

Çayırbaşı Özel Eğitim Anaokulu, Büyükkolpınar Özel Eğitim Anaokulu, Evci Özel Eğitim Anaokulu, İstasyon Özel Eğitim Anaokulu, Bafra Özel Eğitim Anaokulu, Çarşamba Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulu, Çarşamba Sarıcalı Özel Eğitim Anaokulu, Ayvacık Hükümet Konağı ve Çarşamba Hükümet Konağı yapım işleri ise ihale aşamasında bulunuyor.

Ayrıca 2022-2022 yılları arasında belediyeler ile YİKOB arasında ortaklaşa gerçekleştirilen işler kapsamında 2020'de 3 adet işe 1 milyon 750 bin TL, 2021'de 9 adet işe 23 milyon 95 bin TL ve 2022'de 14 adet işe 59 milyon 600 bin TL olmak üzere 26 projeye 84 milyon 445 bin TL kaynak kullanıldı.