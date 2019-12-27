Yılbaşı nedeniyle alkollü içki denetimi yapıldı

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay öncülüğünde alkollü içki satış yerlerine yönelik denetim çalışmaları yapıldı. Titizlikle yapılan kontrollerde iş yerlerinin TAPDK belgeleri incelendi. Denetimlerde, alkollü içki numuneleri laboratuvarda kontrol edilmek üzere alındı. Bandrolsüz alkollü içki satın alınmaması ve alınacak alkollü içkilerin TAPDK belgeli iş yerlerinden alınması konusunda çevredeki vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Müdürü Ay, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Samsun ve ilçelerinde 454 adet perakende alkollü içki satış yeri, 153 adette açık içki sunumu yapılan işletme bulunduğunu, yeni yıla girerken vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirtirken, tüketicilerin olumsuz gördükleri durumlarda Bakanlığın “Alo 174” hattına ihbarda bulunmalarını isteyerek, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 177 gıda denetçisinin gıda güvenliği hizmetlerini icra etmekte olduğunu ifade etti.