Yıldırım: “18-50 yaş arası kronik hastalığı olmayan herkes donör olabilir”

Muhsin Yıldırım, 18-50 yaş arası kronik hastalığı olmayan herkesin organ bağışçısı olabileceğini söyledi.

Samsun'da, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kızılay iş birliği ile “Kan Ver, Kahraman Ol” adlı kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi. Liv Hospital Samsun kan vermeye sağlığı elveren tüm çalışanları ve doktorlarıyla gönüllü kök hücre bağışçısı oldu. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda “Kan Ver Kahraman Ol” mesajının verildiği kök hücre bağışı etkinliğine hastane misafirleri de bağışta bulunarak destek verdi. Bağış yapan kişilerin yakasına takmak üzere “Sen Bir Kahramansın” kokartı hediye eden Liv Hospital Samsun, çok sayıda bağış toplayarak farkındalık oluşturdu.

18-50 yaş arası kronik hastalığı olmayanlar donör olabilir

Liv Hospital Samsun'un kök hücre bağışı etkinlik standını Muhsin Yıldırım da ziyaret etti. Yıldırım, “Her kök hücre bağışı bir çocuğumuzun yaşama şansı, umududur. Gönüllülerimizin öncelikle Kızılay'a başvurup numune vermesi gerekiyor. Ardından uygun bulunan numuneler kök hücre bankasına kaydediliyor. Bağışçı adayları ile nakil merkezi aracılığıyla başvuran hastalar eşleştirildikten sonra doğrulama testleri yapılıyor. Sağlık değerlendirmesi alındıktan sonra, nakil merkezlerine göndermek üzere ürün toplanıyor. 18-50 yaş arası kronik hastalığı olmayan herkes donör olabiliyor. Kök hücre bağışını teşvik ederek nakil bekleyen hastalara umut olmak için daha geniş kitlelere ulaşarak toplumsal duyarlılık oluşturmanın önemi büyük. Bu şekilde bilinçli donör kazanımı sağlanırsa nakil bekleyen lösemi hastalarının umudu artacaktır. Bu nedenle her sene bu bağış etkinliklerini düzenleyen ve tatmin edici sayıda bağışlar toplayan Liv Hospital Samsun ailesine de duyarlılıklarından ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

“Kan ver kahraman ol”

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ise “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası da kanser tedavisi gören çocuklarımızı ilgilendirdiği için son derece hassas yaklaştığımız önemli bir hafta, bu doğrultuda her yıl kök hücre bağışı topluyoruz. Bu yıl da hastanemizde ‘Kan ver kahraman ol' sloganıyla kök hücre bağışı etkinliği düzenledik. Tek bir çocuğumuza bile umut olabilirsek ne mutlu” diye konuştu.