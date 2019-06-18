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Yıldırım düşen ağaç paramparça oldu

Samsun’un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak esnasında yıldırım düşen dut ağacı paramparça oldu.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak esnasında yıldırım düşen dut ağacı paramparça oldu.


Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış yer yer etkili oldu. Edinilen bilgiye göre yoğun yağışın etkili olduğu Çamalan Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Şencan'a ait evin önünde bulunan dut ağacına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu dut ağacı paramparça olurken çevredeki bazı evlerin elektrik ve telefon tesisatları da zarar gördü.


Yağış etkisini kaybederken yetkililer tarafından tedbir amacı ile ilçe de yaşanabilecek bu ve benzeri olumsuz olaylara karşı vatandaşlar sık sık uyarılıyor.

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