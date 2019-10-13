Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker gözyaşları içinde karşılandı

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Onur Yavan'ın naaşı, havaalanında gözyaşları içinde karşılandı.

Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı 20 yaşındaki Onur Yavan, Hakkari Çukurca Marik-1 tepe bölgesinde görev yaparken gece saat 23.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Yavan şehit oldu. Şehit Yavan'ın naaşı bugün Merzifon Havaalanına uçakla getirildi. Havalimanında şehit asker törenle karşılandı. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, emniyet mensupları ve askeri erkan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit askerin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Onur Yavan'ın naaşı yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Havza ilçesine gönderildi. Bekar ve henüz 2 aylık asker olduğu belirtilen şehit askerin Havza Kevser Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Havza Şehir Mezarlığı'da toprağa verileceği öğrenildi.