Yıldırım: “Hep birlikte mücadeleyle kurtulabiliriz”

Dr. Şükrü Yıldırım, "Korona virüsten (Kovid-19) ancak hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz" dedi.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı'nda muhtarlar ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yapılan toplantıya katılarak muhtarlara İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay tarafından mutasyon virüs ve önlemleri konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Çarşamba İlçe Kaymakamı Yıldırım, "Muhtarlarımız mahallerinde vatandaşlarının önderleri konumundadır, yasaklara riayet edilmesi konusunda hassasiyet gösterdiklerini ve davrandıklarını biliyorum. Bu hassasiyetin gelişen mutasyon virüs artışı karşısında da daha üst düzeyde devam etmesini bekliyorum. Bugünkü toplantımızda muhtarlarımızla karşılıklı istişare etmiş olduk. Korona virüs ve hastalığından ancak ilçedeki başta kamu görevi yapan muhtarlarımız ve tüm kurum, kuruluş, STK'larımızla, halkımızın duyarlılığı ile hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz" diye konuştu.