Yıldız: “Akademik başarının artması için çalışıyoruz”

Başkan Hamdi Yıldız, Başkan Yardımcıları Ömer Yasan ve Hamza Sofuoğlu ile birlikte Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'i ziyaret etti. Ziyaretlerde eğitim hakkında önemli konular görüşüldü.

Başkan Hamdi Yıldız ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, “Kaymakamlarımıza nezaket ziyareti yaptık. Kendileriyle Samsunumuzun ve özelde ilçelerimizin eğitim-öğretim üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Şehrimizin merkez ilçelerinin içerisinde en büyük iki ilçesi olan İlkadım ve Atakum ilçelerimizin eğitim ve öğretim göstergelerinde olumlu etkilerinin göz önünde tutulduğu bu anlamda İlkadım ve Atakum Kaymakamlarımızın öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın moral motivasyonunun yükselmesine öğrenci ve velilerimizin yüksek kalitede eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanmalarına yönelik yaklaşımlarına kaymakamlarımızın şahsında valimize de teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ve Samsunumuzun en büyük sendikası yetkili sendika sorumluluğunda şehrimizde akademik başarının artmasına her türlü katkıyı sunacağımızı alanda bu çalışmaları sürdürdüğümüzü ifade ettik. İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı beylere eğitim-öğretime gösterdikleri hassasiyet, camiamız adına bizleri memnun etmiştir. Kendilerine Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan'ın eserlerini takdim ettik. Gösterdikleri ilgi alaka ve nezaketlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretlerde Atakum Temsilcisi Nihat Şen ve İlkadım Temsilcisi İsmail Fidan da hazır bulundu.