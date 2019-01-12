Yıldız: “Gazetecilerin özlük hakları iyileştirilmeli”

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 10 Ocak'ın gazetecilerin özlük haklarının, mali haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirildiği bir gün olması gerektiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Samsun Memur-Sen tarafından kahvaltı organizasyonu yapıldı. Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltıdan sonra bir konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilci Vekili ve Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber, "Her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden, yaşadığımız toplumla birlikte dünyadaki gelişmeleri bizlere ulaştıran gazetecilerin çalışma ve sosyal haklarının korunması, daha iyi imkanlara ulaştırılması da aynı oranda önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin gelişmesine, tanınmasına katkı sağlayan, sorunların çözümünde bizlerle birlikte yol alan tüm yazılı ve görsel alanda çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sadece 10 Ocak'la sınırlı kalmamalı. Özellikle birçok zorlukları yaşayan, sahada haberin ulaşmasında bütün sıkıntılara katlanan değerli arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesini arz ediyoruz. Sizlerin çektiği sıkıntıları yakından biliyorum. Çünkü geçmişte basın camiasının çeşitli kademelerinde bulundum. 10 Ocak'ın çalışan gazetecilerin özlük haklarının, mali haklarının, çalışma koşullarının iyileştirildiği bir gün olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve diğer temsilciler basın mensuplarının sorularını cevapladı.