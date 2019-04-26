Yıldız: “Hedefimiz Karadeniz'in incisi Samsun'da çıtayı daha yükseklere çıkarmak”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü görevine getirilen Fatih Yıldız, “Hedefimiz, Karadeniz'in incisi Samsun'da çıtayı daha yükseklere çıkartmak” dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'ndan SASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Fatih Yıldız, Kamil Demircioğlu ile makamında bir araya geldi. Kamil Demircioğlu, Fatih Yıldız'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Bakoğlu emekliye ayrıldı. Demircioğlu ve Bakoğlu'nun personelle vedalaşmasında duygulu anlar yaşandı. SASKİ Genel Müdürlüğü'nde 4 yıl 4 ay hazmet verdikten sonra yaş haddinde emekliye ayrılan Kamil Demircioğlu, Pazartesi günü görevi Fatih Yıldız'a devredecek.

Kamil Demircioğlu'nun bıraktığı yerde hizmet vermeye devam edeceklerini belirten SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Bayrağı Kamil Demircioğlu'ndan aldık. Kamil Bey'in bilgi ve deneyimlerinde feyz alacağız. Samsun'un alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

29 Nisan Pazartesi günü görevi devralacağının altını çizen Fatih Yıldız, “Samsun'un hak ettiği yere taşımak için geceli-gündüzlü personelle birlikte çalışacağız. Tek hedefimiz, Karadeniz'in incisi Samsun'da çıtayı daha yükseklere çıkartmaktır. Allah'ın izniyle bu geldiğimiz makamın hakkını vermek için üzerimize düşen görevi yapacağız. Durmak yok, yola devam” şeklinde konuştu.

Kamil Demircioğlu ise, “Gözüm arkada olmayacak, genç bir arkadaşımız, Fatih Yıldız'a görevi devrediyorum. Allah utandırmasın, onunda büyük alt yapı yatırımlara imza atacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

İş hayatına 1976 yılında Samsun Belediyesi'nde başladığına kaydeden Kamil Demircioğlu, “Uzun yıllar, SASKİ Genel Müdürlüğü'nde İçme Suyu Daire Başkanlığı görevinde bulundum. Daha sonra Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildim. 2015 Ocak ayında da SASKİ Genel Müdürlüğü görevine geldim. Aralıksız 43 yıl çalışma hayatım oldu. Artık görevi bırakmamın zamanı geldi ve yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. Bunda sonra çocuklarımın zaman geçireceğim” diye konuştu.

Öte yandan emekliye ayrılan Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Bakoğlu da personelle vedalaştı. 40 yıllık dost olan iki mesai arkadaşı Kamil Demircioğlu ile Namık Kemal Bakoğlu aynı gün emeklilik dilekçelerini verdi. Demircioğlu ve Bakoğlu'nun aynı bölükte vatani görevlerini ifa ettikleri öğrenildi.

Fatih Yıldız'ın özgeçmişi

1974 yılında Mersin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl görev aldığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla mühendislik, teknik şeflik, şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Su Arıtma Dairesi Başkanlığı görevini de yürüten Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Yıldız, evli ve 1 kız çocuk babasıdır.