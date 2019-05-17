Yıldız: “Salıpazarı'nın alt yapısının yüzde 85'i tamamlandı”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Salıpazarı ilçesinin alt yapısının yüzde 85'inin SASKİ tarafından tamamlandığını söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Akgül, Fatih Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerine çok önemli alt yapı yatırımları yapıldığını belirten Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, “Salıpazarı ilçesine, Fatih Yıldız zamanında da çok önemli alt yapı yatırımları yapılacağına inanıyorum. SASKİ tarafından gerçekleştirilen projelerle ile ilçelerinin alt yapı sorununun büyük bölümü tamamlandı. SASKİ ve İller Bankası tarafından inşaatı gerçekleştirilen, Salıpazarı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin de en sürede tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün Salıpazarı ilçesine çok önemli alt yapı yatırımları yaptığına dikkat çeken SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise, “SASKİ, ilçelerimize çok önemli yatırımlar yaptı. Bunların başında Salıpazarı gelir. İlçede yetersiz olan kanalizasyon hattını tamamladık. İlçenin kanalizasyon hattının yüzde 85'ini biz yaptık. Yağmur suyu hatları da büyük oranda tamamlandı” diye konuştu.

Yaklaşık 5 ay önce inşaat çalışmalarına başlanan Salıpazarı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin en kısa zamanda hizmete girmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, “İlçelerimizdeki atıksu arıtma tesisleri büyük oranda tamamladık. İnşaat çalışmaları devam eden Salıpazarı, Ladik ve Kavak ilçelerindeki tesisleri de tamamlamayı hedefliyoruz. İlçelerimizin alt yapı sorunlarını çözmek tek hedefimizdir. İnşallah bunu da başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Halil Akgül ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cihan Güller'i de makamında ziyaret etti.