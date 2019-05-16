Yıldız: “Samsun'un ilçelerini modern hale getireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Samsun'un ilçelerini modern hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Sandıkçı, Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Sandıkçı, Yıldız'ın çok önemli alt yapı projelerine imza atacağına inandığını belirterek, “Samsun'un önemli alt yapı projeleri inşallah Fatih Yıldız tarafından tamamlanacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum. Samsun'u daha güzel yerlere getireceğine inanıyorum. Fatih beye yeni görevinde başarılar diliyorum. Canik Belediye Başkanı olarak, el ele vererek, ilçemizde büyük projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

“Ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız”

Karadeniz'in incisi Samsun'a hizmet edeceği için gurur ve mutluluk duyduğunu dile getiren Fatih Yıldız ise, “Samsun'un ilçelerinin alt yapı sorunlarını çözerek, gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in de katkıları ile Samsun ilçelerini modern hale getirmek için çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak hizmet edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olamasın” diye konuştu.

Öte yandan, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Selahattin Alkan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dursun Uz ile AK Parti Teşkilat Başkanı Hasan Özdemir de Yıldız'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.