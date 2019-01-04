Yıllarca araştırdı, köyünü kitaplaştırdı

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünün ilk mezunlarından olan, halen Kamu-İş Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Abdullah Kahraman, büyük emek vererek yıllardır yaptığı çalışmalar sonunda köyünün tarihini, kültürünü, geleneklerini konu alan ve her köye ışık olabilecek, "Tüten Bacalar" ismini verdiği kitabını çıkarttı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinin Okçulu köyünde dünyaya gelen ve üniversite hayatıyla birlikte köyünden ayrılıp Ankara'ya yerleşen Abdullah Kahraman'ın yıllardır gerçekleştirmeyi düşündüğü hayali gerçek oldu.

Anadolu'da bir köy hikayesini konu alan ve 350 sayfadan oluşan "Tüten Bacalar" kitabı tam bir emek ürünü. Ordu'nun ve Perşembe ilçesinin tarihçesinin yanı sıra, Okçulu köyünde yaşayan sülalelerin bile geçmişini kitabında ilmik ilmik işleyen Kahraman, hem gelecek kuşaklara önemli bir belge bırakmış, hem de başka köylere de örnek bir eser ortaya koymuş. Kitabın dağıtım yetkilerini de doğup büyüdüğü Okçulu köyünün, Kalkındırma, Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği'ne devreden Kahraman, "Bu kitap, Okçulu'nun dünden bu güne geliş öyküsüdür. Tüten Bacalar ismini verdiğim bu esere ana başlık olarak, 'Bizim Köy' diye başlamak isterdim. Bu kitapta yer alan birçok hadise başka köylerin halleriyle birebir örtüşmese de benzerlik göstermektedir. Dünden Bu Güne Okçulu, bir bakıma her birimizin 'Bizim Köyü', bir başka deyişle Anadolu'da bir başka köyün hikayesidir. Atalarımızca önemsenen ocak kültüründen hareketle, köylerimizin ocaklarının sürekli tütmesi dileğiyle kitabıma 'Tüten Bacalar' ana başlığını uygun buldum" dedi.