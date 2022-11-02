Yılmaz: “Çarşamba için var gücümüzle çalışacağız”

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve meclis üyeleri ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar ve denetimli serbestlik uzmanları Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'a ve yeni ÇTB meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kazım Yılmaz, “Paydaş çalıştığımız kurumlardan olan Ziraat Odası'nın değerli temsilcilerine nazik ziyaretleri için teşekkür diyorum. Yeni dönemimizde yine Ziraat Odamız ile çalışmaya devam edecek, Çarşamba'da tarımın daha ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Tebrik ziyaretinden dolayı Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar'a teşekkür eden Başkan Yılmaz, denetimli serbestlik bünyesinde bulunan hükümlü kişilerin topluma adapte olabilmesi adına yapılan görüşmelerin Çarşamba'nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunduğunu ve bu anlamda sosyal çalışmacılar ile ortak faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti.