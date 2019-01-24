Yılmaz: "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta gönüllere koşacak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta halkın büyük desteğiyle gönüllere koşacağını ve yeni bir hizmet seferberliğinin başlayacağını söyledi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Çarşamba Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ve İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte Çarşamba ilçesinde halk ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Programında açıklamalar yapan Milletvekili Yılmaz, AK Parti'nin en büyük referansının Türkiye ve 81 şehre kazandırdığı hizmetler olduğunu vurguladı.

"Türkiye sevdalılarının büyük çalışma azmi var"

Türkiye sevdalılarının büyük çalışma azminin, halkla gönül buluşmalarıyla daha da güçlendiğini ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin hak ettiği konuma gelmesi, halkın refah düzeyinin artması, her alanda gelişim ve dönüşümün yaşanması için büyük mücadeleler verildi. Türkiye istikrar, güven ortamını yakalayarak umutlarını artırdı, geleceğe emin adımlarla yürümeye başladı. Kaybedecek, boşa geçirecek vaktimiz yok. El ele vererek tüm kazanımlarımızı koruyarak yolumuza emin adımlarla yürümeliyiz. Artık kendine büyük hedefler koyan bir Türkiye var” dedi.

“31 Mart yeni bir başlangıç olacak”

"Cumhur İttifakı 31 Mart'ta halkımızın büyük desteğiyle gönüllere koşacak" diyen Yılmaz, "Yeni bir hizmet seferberliğinin başlangıç tarihine hızla yaklaşıyoruz. Tüm adaylarımız büyük bir çalışma programına başladı. Cumhur İttifakı, halkıyla bütünleşerek el ele kol kola bu süreci sürdürüyor. Tüm adaylarımız halkla kucaklaşmaya vakit kaybetmeden başladı. Vatandaşlarımızın büyük teveccühü ise bizleri onurlandırıyor. Hizmete odaklanmış kadrolar halkımızın karşısında. Bizler hizmete talip olurken bir yandan da gönüllere talibiz. İhtiyaçları, talepleri çok iyi bilen adaylarımızla, kadrolarımızla yerel seçimlerde en iyi sonucu alacağımıza inancımız tam. En önemli odak noktamız ise sevgi. Bizler sevgiyle yola çıktık. 31 Mart Türkiye için yeni bir başlangıç olacak” şeklinde konuştu.