Yılmaz: “Ekonomimizin güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetim kurulunu ziyaret etti. TSO'da gerçekleşen ziyarette Başkan Salih Zeki Murzioğlu'na çalışmalarında başarılar dileyen Milletvekili Yılmaz, oda faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ticaret ve sanayi odalarının önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Yılmaz, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarının, esnafın desteklenmesi, işlerinin kolaylaştırılması için her türlü desteğe hazır olunduğunu kaydetti.

Özellikle pandemi sürecinde devletin çok büyük destekler sağladığı, ekonominin zarar görmemesi için büyük mücadeleler verildiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de yeni başarı hikayelerinin yazılması için imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yıllar içerisinde Samsun ekonomisinin güçlenmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:

“Kentimizin her alanda güçlenmesi için büyük mücadeleler verildi. Odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, devletimizin çalışmalarına paralel büyük bir koordinasyonla hizmet sundu, projeler geliştirdi. İş, istihdam konularına öncelikler sağlandı. Bundan sonraki süreçte de ekonomimizin güçlenmesi, üretimin, istihdamın artması için var gücümüzle istişare ortamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TSO'nun da bu konudaki hassasiyetini biliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür etti.