Yılmaz: “Organik fındık üretiminde suistimal söz konusu”

Fakat organik tarım ürününün uygulanmakta olduğu bahçelerde, sertifika kuruluşlarının veya denetimci kuruluşların suistimali söz konusudur. Denetimci firmalar ile sertifikasyon sağlayan kurumlar da denetlenmelidir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konseyi Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, fındık sektöründe yaşanan sıkıntıları Hisarcıklıoğlu ve Kirişçi'ye ileterek, muhtemel çözüm önerilerini paylaştı.

“Boşta kalan tarım arazilerimiz değerlendirilmeli”

Başkan Yılmaz, Çarşamba'nın Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir tarım alanına sahip olduğunu dile getirirken, Çarşamba'da üretilen fındığın, Türkiye ve yerli üretici adına büyük bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'de boş kalarak ekilmeyen tarım arazilerine ilişkin çözüm önerilerini, arazilerin üretime açılabilmesi için kiralama, el koyma, tahsis etme gibi yaptırımlar konusunda mevzuat hazırlanması olarak Hisarcıklıoğlu ve Kirişçi'ye iletti.

“Çiftçilere destek artırılmalı”

Verilen tarımsal desteklerin üretim yapan çiftçilere sağlanması hususuna değinen Yılmaz, “Tarım alanında ilerlemek adına, üretimini yeni metotlara uygun şekilde her yıl artıran çiftçiye daha çok destek verilerek teşvik edilmelidir” diye konuştu.

"Organik fındık üretiminde suistimal söz konusu"

Başkan Yılmaz, Covid-19 pandemisiyle daha önemli bir hal alan tarım sektörünün değişmekte olduğundan bahsederken, organik tarım kavramının tarımın popüler konuları arasında olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığımız organik tarım kapsamında üreticilerimizi desteklemektedir. Fakat organik tarım ürününün uygulanmakta olduğu bahçelerde, sertifika kuruluşlarının veya denetimci kuruluşların suistimali söz konusudur. Prosedürlere uygun olmayan ürünlerin pazara sunularak piyasa fiyatlarından yüksek fiyatlara satılması ticari hayatta haksız rekabet yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Firmalar da denetlenmeli”

Yılmaz, organik fındık sürecinde denetimci rolüne sahip firmaların ve sertifikasyon sağlayan kurumların da denetlenmesi gerektiğine işaret ederek, üretilen fındığın organik olup olmadığının tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konsey toplantısının ardından Yılmaz, sorun ve taleplere ilişkin muhtemel çözüm önerilerinin ne olacağı ve nasıl uygulanacağı hususunda istişarelerde bulundu.