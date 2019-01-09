Yılmaz Özeren: “İkinci yarı her maç final”

Yılport Samsunspor'un devre arasında Hatayspor'dan transfer ettiği Yılmaz Özeren, ligin ikinci yarısında kalan 17 maçın hepsini final olarak gördüklerini belirterek, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımımızın yeni transferi Yılmaz Özeren, Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz Özeren, “Yılport Samsunspor şu an bulunduğu şartlar itibariyle Türkiye'nin inanılmaz iyi şartlarına sahip bir kulüp. Her futbolcu burada bulunmak istiyor. Bana da bu şansı verdikleri için çok mutluyum” dedi.

Burada aile sıcaklığında karşılandığını belirten Yılmaz Özeren, “Takımda çok iyi bir ortam var. Ben 2,5 yıl Hatayspor'da forma giydim. Orada bir Play-Off ve geçen sene de şampiyonluk yaşadım. Çok iyi ortamımız vardı. Açıkçası buraya gelirken çekincelerim oldu. Çünkü Hatayspor'da alıştığım bir ortam vardı. Burada takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerimiz ve başkanımız İsmail Uyanık beni bir aile sıcaklığında karşıladı. Zaten imza töreninde de bunu gördük. Eşim ve çocuğumla birlikte ilk defa bir imza töreni yaptım. Samsunspor'a geldiğimden beri hiç yabancılık çekmedim. Şu anda çok iyi şartlar altında kamp yapıyoruz ve lige hazırlanıyoruz” diye konuştu.

17 maçın hepsini final olarak gördüklerini ve sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Yılmaz Özeren, “İlk dönem Hatayspor ile TFF 1. Lig'de forma şansı buldum. TFF 1. Lig'de bulunmak benim hedeflerimden biriydi. O ligde bulunduğumda Yılport Samsunspor'dan bana teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Burasının bambaşka bir camia olduğunu bildiğim için geldim. Sezon sonunda da inşallah burada mutluluk yaşayıp, önümüzdeki sezon birinci ligde tekrardan forma giymek istiyorum. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunun için de zaten iyi transferler yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince sahada mücadelemizle takıma katkı vermek istiyoruz. En az rakiplerimiz kadar mücadele edersek kalitemiz ortaya çıkacaktır. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum”

şeklinde konuştu.

Taraftarlara da mesaj veren Yılmaz Özeren, “Samsunspor'a gelmeden önce iç sahadaki birkaç maçını izledim. Sahada inanılmaz bir atmosfer vardı. Samsunspor'a geldiğim zaman eşimle birlikte şehirde dolaşıp bir yerlerde çay içerken taraftarların bana ve eşime karşı yaklaşımları çok iyiydi. İnşallah onları da biran önce bu ligden kurtarıp daha yukarıları çıkartmayı istiyoruz. 2-3 sene içerisinde de Süper Lig seviyesinde olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.