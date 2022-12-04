Yılmaz: "Samsun'un gelişimine en büyük desteği bizler vereceğiz"

Bazı belediye başkanlarını tebrik ziyaretinde ağırlayan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım, "Samsun'un gelişimine en büyük desteği bizler vereceğiz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, iş adamları İsmet Keskin ve Namık Sarıoğlu, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve borsa meclisine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

“Daha güçlü Çarşamba daha güçlü Ayvacık ve Salıpazarı”

Doğan, Kalaycı, Akgül, Keskin ve Sarıoğlu'nu ağırlayan Başkan Yılmaz, ilçeler arası birlik, beraberlik ve dayanışmanın devam ettiği sürece Samsun başta olmak üzere Samsun'un tüm ilçelerinin gelişiminin hızla devam edeceğini vurguladı. Yılmaz, “Çarşambamız her zaman ticaret, bolluk ve bereketin kenti olmuştur. İlişkilerimizin güçlü olduğu kardeş ilçemiz Salıpazarı'nın tarım ile öne çıkması, Ayvacık'ın zaman içerisindeki gelişimi ve turizm ile öne çıkışı şehrimiz için büyük bir başarıdır. Bu hususta Belediye Başkanlarımız Halit Doğan, Halil Kalaycı ve Halil Akgül Beyi ve tüm emek verenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar ortak çalışmalardır, ilçelerimiz ve milletimiz için tüm imkanlarımızla sunduğumuz hizmetleri daha da artırmayı amaçlıyor, daha güçlü bir Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı için görevlerimizi yerine getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

İlçelerin sosyal ve ekonomik hayatının gündeme alındığı tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Remzi Erdönmez, Mehmet Arslan, Mehmet Çalışkan ve İlhan Peker hazır bulundu.

Yılmaz, Başkan Doğan, Kalaycı, Akgül, Keskin ve Sarıoğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti.