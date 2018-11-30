Yılport Samsunspor 3 puan için Uşak'a gitti

Yılport Samsunspor, Pazar günü deplasmanda yapacağı Utaş Uşakspor maçı için bugün Uşak'a hareket etti. Harekat öncesi Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ve Teknik Direktör Taner Taşkın, deplasmandan 3 puanla dönmeyi istediklerini söyledi.

Bugün saat 12.00'de Nuri Asan Tesislerinden harekat eden Yılport Samsunspor, havayolu ile İzmir'e oradan da karayolu ile Uşak'a gidecek. Takımı tesislerden Başkan İsmail Uyanık, Başkan Yardımcısı Emin Kar, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan ve kulüp personeli uğurladı.

“Uşak deplasmanından galip döneceğimize inanıyoruz”

Utaş Uşakspor'un zor bir deplasman olduğunu belirten Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Biz yukarılarda kalmak ve şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden bu Uşak deplasmanından galip döneceğimize inanıyoruz” dedi.

“Taraftarlar bizlerden dualarını eksik etmesinler”

Takımın Utaş Uşakspor'a karşı iyi hazırlandığını ifade eden Teknik Direktör Taner Taşkın, “İnşallah iyi bir netice ile Uşak'tan ayrılacağımızı umut ediyoruz. 3 maçımız kaldı. Uşak'ta zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız. Ligin en az gol yiyen ve iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. İyi hazırlandık, ona göre bizim de kendimizce planlarımız oldu. İnşallah bunları oyuncularımız sahada doğru uygularlarsa oradan iyi bir netice ile ayrılmayı umut ediyoruz. Samsunspor taraftarlarına iyi bir haber vermek istiyoruz. Onlar da bizlerden dualarını eksik etmesinler” diye konuştu.

Uşakspor maçı kadrosu belli oldu

Uşak'a hareket eden Yılport Samsunspor'un maç kadrosu da belli oldu. Dizinden ameliyat olan Ercan Yazıcı ile dünkü idmanda sakatlanan Erkam Reşmen kadroda bulunmazken, Furkan Köse, Ahmet Altın, Nuri Terliksiz, Şahin Şafakoğlu, Canberk Dilaver, İshak Doğan, Erhan Kartal, Oğuz Gürbulak, Okan Dernek, Ramazan Çevik, Savaş Yılmaz, Enes İslam İlkin, Samet Asatekin, İrfan Başaran, İlyas Kubilay Yavuz, Erhan Şentürk, Bahattin Köse ve Muhammed Beşir yer aldı.