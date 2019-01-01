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Yılport Samsunspor ailesinin acı günü

Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı’nın annesi Suzan Sandıkçı yaşamını yitirdi.

Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın annesi Suzan Sandıkçı yaşamını yitirdi.


Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın bir süredir karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan annesi Suzan Sandıkçı (70), hayatını kaybetti. Murat Sandıkçı'nın annesinin cenazesi bugün Kökçüoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.


Cenazeye Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Başkan Vekili Tahsin Kosif, Başkan Danışmanı Hakkı Yeşilyurt, Basın Sözcüsü Suat Çakır, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Eynel, Kadir Gürkan, Haluk Tan, Genel Müdür Özay Yıldız, Scout ekibi Celil Sağır, Ercan Koloğlu, Adnan Güngör, Serkan Aykut, Teknik Direktör Taner Taşkın, yardımcı antrenörler Tacettin Bakacak, Emre Bayraktar, Başar Canoğlu, Yılport Samsunspor kulübü personelleri, yerel ve ulusal


basın temsilcileri ve yakınları katıldı.

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