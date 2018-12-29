İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılport Samsunspor-Fatsa Belediyespor hazırlık maçı

Yılport Samsunspor, Bafra İlçe Stadı’nda Fatsa Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Yılport Samsunspor, Bafra İlçe Stadı'nda Fatsa Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.


İkinci yarı hazırlıklarının ilk etabını Samsun'da sürdüren Samsunspor, ilk hazırlık maçını Fatsa Belediyespor ile yaptı. Maça Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Erkam Reşmen, Canberk, Oğuz, Savaş, Samet Asatekin, İrfan Başaran, Onur ve Erhan Şentürk onbiri ile sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, 38'inci dakikada Samet Asatekin'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Erhan Şentürk gole çevirdi. 45'inci dakikada ise Fatsa Belediyespor'un ani geliştirdiği atakta Hüseyin Tokmak'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. İlk yarı bu gollerle 1-1 tamamlandı.


Samsunspor'da İkinci yarıda Furkan Yıldırım, Berat Boz, İlyas Kubilay Yavuz, Ramazan, Şahin, Bahattin, Okan, İshak, Tunahan ve Emirhan şans buldu. İkinci devrede karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sonuçlandı.


Fatsa Belediyespor'da maça Ömercan, Osman Berkay Özçelik, Mehmet Kalkan, Hüseyin Tokmak, Yakup Kayış, Ercüment Balıkçı, Rıdvan Sönmez, Şefik Koz, Ali Say, İsmailcan Çavuşluk ve Ozancan Dursun ilk 11'i ile sahaya çıktı. Fatsa Belediyespor ikinci yarıda da Ömürcan, Talha, Ahmed Emir Selim, Mehmet ve Sefa'ya forma şansı verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.