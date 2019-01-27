Yılport Samsunspor - Gümüşhanespor maçının ardından

TFF 2. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ve Gümüşhanespor Teknik Direktörü Metin İlhan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Taner Taşkın: “Oyun üstünlüğü bizdeydi”

Takımı kazanmasına karşın oynanan futboldan memnun olmayan ve taraftarlar tarafından maç sonu istifaya davet edilen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Oyuncularımız maçın ilk dakikasından 90. dakikasına kadar oyunu domine ettiler. Birçok pozisyon bulduk. Sanki maç 2-1 zorla kazanılmış gibi olsa da oyun üstünlüğü yüzde 80 bizim üzerimizdeydi. Gol atmakta muvaffak olamadık. Çocukları, almış oldukları galibiyet ve göstermiş oldukları özveriden dolayı tebrik ederim” dedi.

Metin İlhan: “Aşağıdan puansal olarak kopmamız lazım”

Alt sıralardan kopup üst sıraları zorlamak istediklerini ifade eden Gümüşhanespor Teknik Direktörü Metin İlhan da, “Çok zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Bir an önce toparlanıp, aşağılardan kurtulmamız lazım. Yukarıları zorlamak istiyoruz. Aşağıdan puansal olarak kopmamız lazım. Çünkü en ufak bir sıkıntı yaşamamız lazım. Bunun için de burayı unutup, bir an önce önümüzdeki haftaki maçı düşünmemiz lazım” diye konuştu.