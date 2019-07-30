İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılport Samsunspor hazırlık maçında Bayrampaşa'yı 3-0 yendi

0 kazandı.


Kırmızı-beyazlılar sahaya Ahmet Altın, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, Ramazan Çevik, Yılmaz Özeren, Oğuz Gürbulak, Samet Asatekin, İlyas Kubilay Yavuz, Onur Eriş ve Muhammet Beşir 11'i ile çıktı. İlk yarıyı Muhammet Beşir'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan Samsunspor'da, ikinci yarı Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Aytaç Sulu, Ferhat Çulcuoğlu, Atabey Çiçek, Bahattin Köse, Ahmethan Köse, Guido Koçer, Gökhan Meral ve Bünyamin Cesur Karataş oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Enes İslam İlkin ve Atabey Çiçek'in golleri ile karşılaşmayı 3-


Maçı Burak Özcan, Harun Terin ve Azad İlhan yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Tuğba Üçüncü görev aldı.


Karşılaşmayı Başkan İsmail Uyanık, Yönetim Kurulu Üyesi Berati Olgun, Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.