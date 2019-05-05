İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılport Samsunspor Play-Off hazırlıklarına başladı

Off’a katılmaya hak kazanan Yılport Samsunspor, çalışmalara başladı.

Off'a katılmaya hak kazanan Yılport Samsunspor, çalışmalara başladı.


Cumartesi günü ligin son haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar Play-Off hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 çalışma, ayak tenisi ve çift kale maçın ardından son buldu. İdmana sakat olan Okan Dernek katılmadı. Ercan Yazıcı ise takımdan ayrı çalıştı.


Play-Off'ta Sakaryaspor ile eşleşen Samsunspor ilk maçı 9 Mayıs Perşembe günü Sakarya'da ikinci maçı ise 13 Mayıs'ta Samsun'da yapacak. Turu kazanan takım Play-Off Yarı final karşılaşmasında Kastamonu-Sarıyer maçının galibiyle oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.